|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
З нагоди професійного свята на Львівщині відзначили кращих працівників у сфері торгівлі
|Суспільство | 26-07-2019, 18:44
| 0 89
|
|З 1995 року щорічно в останню неділю липня в Україні святкують День працівників торгівлі. Сьогодні, 26 липня, відбулися урочистості з нагоди професійного свята.
Участь у заході взяв голова Львівської обласної державної адміністрації Маркіян Мальський.
"Попри всі складнощі ведення бізнесу в Україні, ми бачимо розвиток підприємництва. Ви є прикладом того, як треба рухатись уперед, попри усі труднощі. Підприємці недооцінені державою у повній мірі. Бізнес - це той фактор, який робить державу багатою, сплачуючи податки та створюючи робочі місця. Коли ми зрозуміємо, що бізнес має розвиватись та працювати у максимально комфортних умовах, тоді наша держава буде багатою, а разом з нею і всі ми", - зазначив очільник Львівщини.
Відтак, з нагоди професійного свята кращим представникам галузі вручили Подяки голови Львівської обласної державної адміністрації.
Окрім того, за багаторічну сумлінну працю та значний внесок у розвиток торговельної галузі ректора Львівського торгово-економічного університету Петра Куцика нагородили Почесною грамотою облдержадміністрації.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Лицарські бої, нічний штурм фортеці, ремесла та лазерне шоу: на Сколівщині відбудеться фестиваль «Ту Cтань!»...
|26-07-2019, 18:45
| >>>
|“Ми спільно повинні реалізувати проекти будівництва та реконструкції міжнародних пунктів пропуску Львівщини”, - Маркіян Мальський...
|26-07-2019, 18:45
| >>>
|Тухля - Либохора: на Сколівщині триває ремонт автомобільної дороги...
|26-07-2019, 18:44
| >>>
|З нагоди професійного свята на Львівщині відзначили кращих працівників у сфері торгівлі...
|26-07-2019, 18:44
| >>>
|На Сокальщині відбудеться табір-резиденція для порятунку замку у Тартакові...
|26-07-2019, 18:43
| >>>
|В області реалізують Проект зі створення високотехнологічного комплексу виробництва синтетичного моторного палива...
|26-07-2019, 18:43
| >>>
|На Львівщині тривають ремонтні роботи мостового переходу через річку Ставчанка...
|26-07-2019, 18:42
| >>>
|