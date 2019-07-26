З нагоди професійного свята на Львівщині відзначили кращих працівників у сфері торгівлі Суспільство | 26-07-2019, 18:44 0 89 З 1995 року щорічно в останню неділю липня в Україні святкують День працівників торгівлі. Сьогодні, 26 липня, відбулися урочистості з нагоди професійного свята.



Участь у заході взяв голова Львівської обласної державної адміністрації Маркіян Мальський.

"Попри всі складнощі ведення бізнесу в Україні, ми бачимо розвиток підприємництва. Ви є прикладом того, як треба рухатись уперед, попри усі труднощі. Підприємці недооцінені державою у повній мірі. Бізнес - це той фактор, який робить державу багатою, сплачуючи податки та створюючи робочі місця. Коли ми зрозуміємо, що бізнес має розвиватись та працювати у максимально комфортних умовах, тоді наша держава буде багатою, а разом з нею і всі ми", - зазначив очільник Львівщини.

Відтак, з нагоди професійного свята кращим представникам галузі вручили Подяки голови Львівської обласної державної адміністрації.

Окрім того, за багаторічну сумлінну працю та значний внесок у розвиток торговельної галузі ректора Львівського торгово-економічного університету Петра Куцика нагородили Почесною грамотою облдержадміністрації.

