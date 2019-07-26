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Тухля - Либохора: на Сколівщині триває ремонт автомобільної дороги
|Суспільство | 26-07-2019, 18:44
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|На території Львівської області тривають ремонтні роботи на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення.
"Ремонти автомобільних доріг на Львівщині - тривають. Зокрема, продовжуємо роботи з поточного ремонту на автомобільній дорозі С141508 Тухля - Либохора, що в Сколівському районі", - зазначив в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв'язку Львівської обласної державної адміністрації Роман Кокотайло.
Зазначимо, що роботи виконують за рахунок коштів обласного бюджету, а також Славської ОТГ.
Підрядна організація, що здійснює ремонтні роботи - ДП ЕКРАНБУД ТзОВ "Екран".
Завдяки виділеному фінансуванню у межах населеного пункту Либохори на окремій ділянці завершили влаштовання асфальтобетонне покриття.
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