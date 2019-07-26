Тухля - Либохора: на Сколівщині триває ремонт автомобільної дороги Суспільство | 26-07-2019, 18:44 0 76 На території Львівської області тривають ремонтні роботи на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення.

"Ремонти автомобільних доріг на Львівщині - тривають. Зокрема, продовжуємо роботи з поточного ремонту на автомобільній дорозі С141508 Тухля - Либохора, що в Сколівському районі", - зазначив в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв'язку Львівської обласної державної адміністрації Роман Кокотайло.

Зазначимо, що роботи виконують за рахунок коштів обласного бюджету, а також Славської ОТГ.

Підрядна організація, що здійснює ремонтні роботи - ДП ЕКРАНБУД ТзОВ "Екран".

Завдяки виділеному фінансуванню у межах населеного пункту Либохори на окремій ділянці завершили влаштовання асфальтобетонне покриття.

