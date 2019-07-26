“Ми спільно повинні реалізувати проекти будівництва та реконструкції міжнародних пунктів пропуску Львівщини”, - Маркіян Мальський Суспільство | 26-07-2019, 18:45 0 103 Сьогодні, 26 липня, відбулась робоча зустріч голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського, голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина з представниками Державної фіскальної служби України та польських компаній щодо початку реалізації проектів будівництва (реконструкції) пунктів пропуску Львівської митниці ДФС.



“Ми усвідомлюємо важливість того, що Україна як країна, яку ми хочемо бачити розвиненою, повинна мати належної якості пункти пропуску на кордонах. Львівська область має найдовший кордон з Європейським Союзом, на нас дивляться як на флагман транскордонних процесів, тому ми повинні робити усе для того, щоб навести порядок на пунктах пропуску. Важливо, що є підписання контрактів підряду в межах договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща і ми спільно повинні реалізувати проекти державного значення”, - зазначив очільник Львівщини Маркіян Мальський.

Також голова Львівської ОДА наголосив, що першочерговим пріоритетом роботи Львівської ОДА є нормалізація черг на кордонах.

“Мною ініційована робоча група щодо створення електронних реєстрацій громадян на кордонах, незважаючи на те, що багатьом ця ідея не подобається - вона буде реалізованою”, - додав Маркіян Мальський.

Зазначимо, в межах Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги для фінансування проектів з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону передбачено кредит у сумі, яка не перевищує 100 млн євро.

Відтак, Державній фіскальній службі України передбачено 25 млн євро на розбудову та облаштування пунктів пропуску Львівської митниці ДФС. У 2018 році ДФС на основі проведених тендерних процедур уклала договори підряду на виконання проектних та будівельних робіт з польськими фірмами. Зокрема це:

- повна реконструкція пункту пропуску "Шегині" з фірмою UNIBEP S.А., вартість робіт якої становить 15,553 млн євро;

- будівництво ділянки для легкового автотранспорту і автобусів та відновлення інфраструктури в пункті пропуску "Краківець" з фірмою IDS-bud, вартість робіт – 6,9 млн євро;

- будівництво пішохідного переходу в пункті пропуску "Рава-Руська" з фірмою Т-4В, вартість робіт – 1,376 млн євро.

“Дуже дякуємо за запрошення, ця нарада є важливою передусім для того, аби ми всі познайомились перед початком реалізації проекту. Наша фірма - одна з найбільших будівельних компаній Польщі. Маємо великий досвід у різних напрямах будівництва - від дорожнього до промислового. Ми мусимо максимально використати потенціал та можливості локальних фірм. Маємо тут партнерів, а це дозволить полегшити умови та врахувати місцеві особливості. Для нас цей проект дуже важливий, тому можете очікувати від нас велике зацікавлення його успішно реалізувати”, - наголосив представник польської компанії "UNIBEP S.A.".

Зазначимо, договори підряду набирають чинності сьогодні, 26 липня, і є фактичним початком реалізації проектів, які мають завершити впродовж 30 місяців, до лютого 2022 року.



