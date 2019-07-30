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Данія затягує запуск газопроводу "Північний потік-2" - ЗМІ

Суспільство | 29-07-2019, 07:10Коментарів: 0 0 Переглядів: 124 124    
Відсутність дозволу Данії на прокладення у її територіальних водах газопроводу "Північний потік-2" ставить під загрозу його вчасний запуск.

Відсутність дозволу Данії на прокладення у її територіальних водах газопроводу "Північний потік-2" ставить під загрозу його вчасний запуск.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Financial Times.

Датська компанія, яка має узгодити маршрут прокладання газопроводу, зволікає з ухваленням рішення та не схвалює запропоновані проекти. Один зі співрозмовників видання наголошує, що Данія має ухвалити план будівництва не пізніше серпня, бо в іншому разі запуск "Північного потоку-2" не відбудеться до кінця 2019 року, як це заплановано.

"Це викликає занепокоєність, або навіть паніку", — сказав інший співрозмовник, близький до проекту "Північного потоку-2".
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