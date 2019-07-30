В Україну за півроку ввезли нових авто на 1,7 мільярда доларів Суспільство | 29-07-2019, 07:13 0 123 Імпорт легкових автомобілів в Україні в січні-червні 2019 року становив 1,691 млрд доларів.



Про це пише ЦТС з посиланням на дані Державної фіскальної служби.



За даними ДФС, найбільшу кількість легкових автомобілів ввезли в Україну з Німеччини - на суму 334,318 млн доларів.



На другому місці - імпорт з Японії, який становив 245,863 млн доларів. Замикає трійку лідерів США з результатом 207,116 млн доларів.



Також в ДФС повідомили, що в січні-червні Україна експортувала легкових автомобілів на суму 4,995 млн доларів.



Найбільше українських автомобілів продано в Канаді, США та Уганді.



Імпорт легкових автомобілів в Україну в 2018 році становив 2,243 млрд доларів.