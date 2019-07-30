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Данилюк про зміни в СБУ: команда президента готує законопроект
|Суспільство | 29-07-2019, 07:14
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|Команда президента Володимира Зеленського готує пакет законопроектів, які повинні реформувати різні сфери управління держави, в тому числі й Службу безпеки України.
Про це в інтерв'ю розповів секретар РНБО Олександр Данилюк, передає Укрінформ.
"СБУ має стати потужнішою, але в одній ключовій сфері – контррозвідці. Також з відомства приберуть додаткові функції, непритаманні СБУ, зокрема економічну сферу та боротьбу з корупцією", - сказав політик.
Він підкреслив, що вищезазначені дії активно підтримуються нашими міжнародними партнерами, а також президентом Зеленським.
"Зараз я створив групу, яка над ними (законопроектами) працює і ми рухаємось дуже швидко. Я знаю про те, що у нас вже є закон, але чомусь він не був прийнятий нашими партнерами, зокрема з НАТО. Бо ці закони залишають роботу СБУ незмінною. Такі закони нам не потрібні", – сказав Данилюк.
Також чиновник додав, що до створення законопроектів мають бути залучені представники СБУ, а також українські та західні партнери.
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