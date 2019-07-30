У Каліфорнії на фестивалі сталася стрілянина, повідомляється про 11 загиблих Суспільство | 29-07-2019, 07:15 0 129 В американському місті Сан-Хосе (штат Каліфорнія) на фестивалі їжі Gilroy Garlic сталася стрілянина.



Про це з посиланням на представника поліції повідомляє Reuters.



Як передає Bno news, екіпажам швидкої допомоги повідомили, що в результаті інциденту загинули 11 людей, велика кілька людей отримали серйозні поранення.



За словами очевидців, стрілець — хлопець у віці близько 20 років. Він відкрив вогонь по одному з наметів на фестивалі. Поліція також розслідує повідомлення про можливу участь другого стрілка.

