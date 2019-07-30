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ООС: Окупанти обстріляли КПВВ "Мар'їнка"
|Суспільство | 29-07-2019, 09:36
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|Минулої доби російські окупаційнійні військові формування попри домовленості про повне припинення вогню здійснили один обстріл позицій ООС.
Про це станом на 7 ранку 29 липня повідомив штаб ООС.
"28 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї", - йдеться у повідомленні.
Противник здійснив обстріл КПВВ "Мар'їнка" з великокаліберного кулемета.
"Обстрілів бойових позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Втрат з української сторони не зафіксовано", - звітують у штабі.
Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.
"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - підкреслюють військові.
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