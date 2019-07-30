У Кабулі при нападі на офіс кандидата у віце-президенти загинули 20 людей Суспільство | 29-07-2019, 09:37 0 117 У Кабулі під час нападу на офіс кандидата у віце-президенти Афганістану Амрулла Салеха 28 липня загинули щонайменше 20 людей, 50 отримали поранення.



Про це з посиланням на місцеву владу повідомляє "Радіо Свобода".



Сам Салех отримав легке поранення, зазначає агентство Reuters.



Міністерство внутрішніх справ Афганістану заявляє, що під час шестигодинної операції було вбито чотирьох бойовиків та врятовано понад 150 мирних жителів.



Напад стався у перший день агітаційної кампанії на виборах президента Афганістану.



Відповідальність за нього наразі не взяло жодне угруповання.