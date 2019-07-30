|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
У Кабулі при нападі на офіс кандидата у віце-президенти загинули 20 людей
|Суспільство | 29-07-2019, 09:37
| 0 117
|
|У Кабулі під час нападу на офіс кандидата у віце-президенти Афганістану Амрулла Салеха 28 липня загинули щонайменше 20 людей, 50 отримали поранення.
Про це з посиланням на місцеву владу повідомляє "Радіо Свобода".
Сам Салех отримав легке поранення, зазначає агентство Reuters.
Міністерство внутрішніх справ Афганістану заявляє, що під час шестигодинної операції було вбито чотирьох бойовиків та врятовано понад 150 мирних жителів.
Напад стався у перший день агітаційної кампанії на виборах президента Афганістану.
Відповідальність за нього наразі не взяло жодне угруповання.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Посівна площа сільськогосподарських культур збільшилась майже на 3%...
|29-07-2019, 18:32
| >>>
|У Радехові під час фестивалю «Куховарня RadoFest» встановили новий рекорд України...
|29-07-2019, 18:32
| >>>
|Маркіян Мальський зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Держави Кувейт в Україні...
|29-07-2019, 18:31
| >>>
|У Львівській області триває ремонт автомобільних доріг...
|29-07-2019, 18:30
| >>>
|На дороги минулого тижня скерували майже 10 мільйонів гривень...
|29-07-2019, 18:30
| >>>
|Кожен прикордонник, який виявиться причетним до протиправних схем, нестиме повну відповідальність згідно з Законом, – Голова Держприкордонслужби...
|29-07-2019, 18:29
| >>>
|Сергій Дейнеко зустрівся з Генерал-ад'ютантом Національної гвардії штату Каліфорнія...
|29-07-2019, 18:28
| >>>
|