Глава Національної розвідки США іде у відставку Суспільство | 29-07-2019, 09:39 0 122 Президент США Дональд Трамп повідомив про відставку глави Національної розвідки Дена Коутса



Президент США Дональд Трамп повідомив про відставку глави Національної розвідки Дена Коутса, на його місце він має намір призначити конгресмена-республіканця з Техасу Джона Реткліффа.



Про це повідомляє "Європейська правда".



"Мені приємно повідомити, що я висуваю високоповажного конгресмена Джона Реткліффа з Техасу на посаду директора Національної розвідки", - написав Трамп у Twitter в неділю.



За словами президента США, Коутс залишить свою посаду 15 серпня 2019 року.



Джон Реткліфф вважається одним із завзятих захисників Дональда Трампа.



Як відзначає The New York Times, Коутс неодноразово злив Трампа, надаючи небажані оцінки щодо Росії, Північної Кореї та інших питань. Проте його відставка не стала несподіванкою, оскільки раніше він натякав на цей крок.



Відставка Коутса стане відходом ще одного чиновника, який не боявся суперечити Дональду Трампу. Натомість Реткліфф, якщо його затвердить Сенат, дотримуватиметься позиції, яка більше співпадатиме з думкою президента.



Реткліфф, колишній прокурор, підтримав теорії Трампа про розслідування російського втручання у вибори і влаштував жорсткий допит колишньому спеціальному прокурору Мюллеру на слуханнях у Конгресі минулого тижня.