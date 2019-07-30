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Увага! Тимчасове припинення руху у пункті пропуску «Ужгород-Вишнє Нємецьке»
|Суспільство | 29-07-2019, 13:43
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|До відома перевізників та суб’єктів ЗЕД
До відома перевізників та суб’єктів ЗЕД: рух вантажного автотранспорту 30 липня 2019 року з 9:00 по 21:00 в напрямку «виїзд з України» та 31 липня 2019 року з 9:00 по 21:00 в напрямку «в'їзд в Україну» буде тимчасово зупинений.
Причина – калібрування вагів філією «Укрінтеравтосервіс-Закарпаття».
Обмеження не стосується пасажирського напрямку.
Просимо вибачення за незручності.
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