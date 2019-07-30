Увага! Тимчасове припинення руху у пункті пропуску «Ужгород-Вишнє Нємецьке» Суспільство | 29-07-2019, 13:43 0 77 До відома перевізників та суб’єктів ЗЕД



До відома перевізників та суб’єктів ЗЕД: рух вантажного автотранспорту 30 липня 2019 року з 9:00 по 21:00 в напрямку «виїзд з України» та 31 липня 2019 року з 9:00 по 21:00 в напрямку «в'їзд в Україну» буде тимчасово зупинений.

Причина – калібрування вагів філією «Укрінтеравтосервіс-Закарпаття».

Обмеження не стосується пасажирського напрямку.

Просимо вибачення за незручності.

