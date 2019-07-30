В першому півріччі 2019 року на Львівщині погашено 197 млн грн податкових боргів Суспільство | 29-07-2019, 13:49 0 86 Cтаном на 01.07.2019 сума податкового боргу до Зведеного бюджету суб’єктів господарювання, які перебувають на обліку в Головному управлінні ДФС у Львівській області, склала 3 507,7 млн. гривень.



Cтаном на 01.07.2019 сума податкового боргу до Зведеного бюджету суб’єктів господарювання, які перебувають на обліку в Головному управлінні ДФС у Львівській області, склала 3 507,7 млн. гривень.

З метою забезпечення скорочення податкового боргу управлінням погашення податкового боргу Головного управління ДФС у Львівській області та відокремленими управліннями ГУ ДФС у Львівській області вжито ряд заходів, в тому числі:

- описано майна в податкову заставу на суму 349,0 млн.гривень;

- направлено 59 позовів до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок готівкових (безготівкових коштів) на суму 42,0 млн. грн., судами задоволено 12 позовів на суму 7,5 млн. грн., стягнуто коштів в погашення податкового боргу з банківських рахунків 22,0 млн. гривень;

- направлено 4 позови до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок заставленого майна боржника на суму 2,6 млн. грн., задоволено 1 позов щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок заставленого майна боржника на суму 0,2 млн. гривень.

В результаті цих та інших заходів протягом січня-червня 2019 року погашено 197,0 млн. грн. податкових боргів, в тому числі:

- живими коштами – 140,6 млн. грн. (стягнення грошових коштів інкасовими дорученнями, реалізація майна боржників за рішенням судів, сплата розстрочених податків та самостійне погашення боргу, інше);

- списання боргу – 56,4 млн. грн. (за рахунок ліквідації підприємств-банкрутів та списання безнадійного боргу, стосовно якого минув строк давності).

Найбільшими боржниками щодо несплати податків, які перебувають на обліку в ГУ ДФС у Львівській області, до Зведеного бюджету України станом на 01.07.2019 року та борги яких сумарно складають понад 65 % всього податкового боргу, є: ПАТ "УКРНАФТА"*(сума боргу ‒ 869 356,1 тис. грн.), ЗАТ "ЗКТ" (сума боргу ‒ 460 369,6 тис. грн.), ПАТ "ЛЬВІВСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ" (сума боргу ‒ 197 569,7 тис. грн.), ПАТ "ШАХТА "НАДІЯ"(сума боргу ‒ 142 768,0 тис. грн.), ДП "ЛЬВІВВУГІЛЛЯ"*(сума боргу ‒ 123 110,2 тис. грн.), ВАТ "ПАСАВТОПРОМ" (сума боргу ‒ 88 389,3 тис. грн.), ПРАТ "УЗВБ" (сума боргу ‒ 48 043,6 тис. грн.), ПП "ЛЬВІВ- МЕТАЛБУД" (сума боргу ‒ 45 171,8 тис. грн.), ТЗОВ "УНІВЕРСАЛЬНА БУРОВА ТЕХНІКА" (сума боргу ‒ 45 131,5 тис. грн.), ТОВ "ЗАХІД ГРУП КОМПАНІ» (сума боргу ‒ 41 116,6 тис. грн.), ТОВ "ДП РІТЕЙЛ" (сума боргу ‒ 39 533,0 тис. грн.), ТОВ "УСХ БУД" (сума боргу ‒ 32 860,7 тис. грн.), ПАТ "УНІКОМБАНК" (сума боргу ‒ 22 473,0 тис. грн.), ТОВ "АСТОК-ІНВЕСТ" (сума боргу ‒ 22 322,6 тис. грн.), ПОГ "СОЛОМІЯ" ЛООВГО "УСІ" (сума боргу ‒ 20 585,5 тис. грн.), ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ШАХТА "ЗАРІЧНА" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛЬВІВВУГІЛЛЯ" (сума боргу ‒ 19 748,7 тис. грн.), "ІНТЕРНАФТОГАЗБУД" (ЄДРПОУ 31031086), ВІДПОВІДАЛЬНЕ ЗА УТРИМАННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ПОДАТКІВ ДО БЮДЖЕТУ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ДСД ВІД 04.01.2001 З ДП НАК "НАДРА УКРАЇНИ "ЗАХІДУКРГЕОЛОГІЯ"* (сума боргу ‒ 18 996,4 тис. грн.), ПТП МП ФІРМА "ЕДЕЛЬВЕЙС" (сума боргу ‒ 17 458,0 тис. грн.), ПП "НЕТ-СТРОЙ"(сума боргу ‒ 17 145,5 тис. грн.), КП "ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ" ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (сума боргу ‒ 16 703,7 тис. грн.).

З інформацією щодо всіх суб’єктів господарювання Львівської області, які мають податковий борг, можна ознайомитись в розділі «Переліки» підрозділі «Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг» офіційного порталу ДФС України за посиланням: http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/296361.html

*- платники окремих видів податків в ГУ ДФС у Львівській області.

