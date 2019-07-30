У НПП “Сколівські Бескиди” демонстрували додаток, який допоможе очистити карпатські гори Суспільство | 29-07-2019, 13:51 0 92 Українські інженери міжнародної компанії GlobalLogic запустили EcoHike – додаток для очищення карпатських гір.



Цей додаток було презентовано 26 липня у рекреаційному пункту "Водоспад на річці Кам'янка".

Після короткого ознайомлення з національний парком, яке провів заступник директора Василь Приндак, було представлено презентацію по сортуванню побутових відходів та шляхи по зменшенню забруднення довкілля. Після цього, було презентовано додаток EcoHike спеціалістами та розробниками міжнародної компанії GlobalLogic.

Якщо туристи знайшли місце скупчення сміття, але не можуть прибрати самостійно, вони відзначають його на карті, додають опис проблеми та її фото. Інші користувачі можуть прокласти маршрут свого відпочинку так, щоб прибрати зазначену місцевість і змінити інформацію про неї в додатку. Таким чином, спільними зусиллями українці зможуть посприяти поліпшенню екологічної ситуації в Карпатах і Україні в цілому.

Наразі EcoHike доступний лише в Україні, однак його творці сподіваються, що згодом він запрацює і в інших країнах світу. Адже проблема забрудненості актуальна не лише для Карпат. Додаток вже можна завантажити у магазинах Google Play та App Store.

Після цього група озброївшись пакетами для сміття пішли в гори щось перевірити даний додаток, як він діє на практиці та відповідно прибрати один з маршрутів.

Сподіваємось, що цей додаток допоможе боротись із забрудненістю довкілля, зокрема в Карпатах.





