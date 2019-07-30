ДП "Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр": підсумки діяльності за перше півріччя 2019 року Суспільство | 29-07-2019, 13:52 0 124 За перше півріччя 2019 року ДП «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр» виконало усі заплановані фінансово-економічні показники.



Обсяг реалізації продукції склав 1788,00 тис. грн., що на 173,0 тис. грн. більше до відповідного періоду минулого року.



В першому півріччі 2019 року заготовлено 988 кбм деревини (в т. ч. ліквідної – 794 кбм), реалізовно 776 кбм деревини на загальну суму 1142,0 тис грн, що становить 176% до відповідного періоду минулого року.



У межах держлісфонду ДП «Львівський ЛСНЦ» були проведені рубки поліпшення якісного складу, формування і оздоровлення лісів на площі 34 га. Проведенні вибіркові санітарні рубки на площі 15 га, лісовідновні рубки на площі 1 га та рубки переформування на площі 9 га.



Збільшення обсягу реалізації дало можливість збільшити середньомісячну зарплату працівників. Фонд оплати праці склав 1178,0 тис. грн. Середньомісячна зарплата збільшилася до 8924,0 грн., в порівнянні з першим півріччям 2018 року на 1572 грн. більше. Середньооблікова чисельність штатних працівників – 22 чол.



У першому півріччі було здійснено дві ротації посівів на сучасній лінії автоматизованого посіву лісового насіння шведської фірми ВСС АВ. За допомогою даної лінії підприємством було висіяно близько мільйона насінин в контейнери для вирощування садивного матеріалу з закритою кореневою системою основних лісоутворюючих порід.



Проект перебуває на завершальній стадії, реалізують лісівники Львівщини за підтримки Львівської обласної ради. Річна продуктивність комплексу становитиме 3,5 млн. сіянців з закритою кореневою системою.



На підприємство було поставлено та перероблено майже 54 тони лісонасінної сировини, з якої отримано 700 кг якісного насіння. Також станом на сьогодні в холодильній камері підприємства зберігається близько чотирьох тон лісового насіння хвойних і листяних порід.



Підприємство протягом першого півріччя 2019 року сплатило до бюджетів усіх рівнів 975,0 тис. грн податків та зборів (обов’язкових платежів). Зокрема до державного бюджету України було сплачено 466,0 тис. грн.



До місцевого бюджету Львівщини було сплачено протягом першого півріччя 2019 року 268,0 тис. грн податків, які у порівнянні з першим півріччям 2018 роком збільшилися на 31,0 тис. грн. Важливою є і своєчасна та в повному обсязі сплата єдиного соціального внеску в розмірі 241,0 тис. грн, що на 37,0 тис. грн більше ніж було сплачено у 2018 році за відповідний період. Недоїмки перед бюджетом та заборгованості із сплати єдиного соціального внеску на підприємстві відсутні. Прострочена заборгованість із виплати заробітної плати також відсутня.



