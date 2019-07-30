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Прикордонники спільно з поліцейськими виявили незаконну підакцизну продукцію на ринку міста Болград
|Суспільство | 29-07-2019, 13:55
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|Нещодавно, в ході реалізації оперативної інформації, співробітники оперативно-розшукового відділу Південного регіонального управління Держприкордонслужби та Нацполіції на території ринку міста Болград виявили алкогольну продукцію та сигарети, що не мали акцизних марок.
Нещодавно, в ході реалізації оперативної інформації, співробітники оперативно-розшукового відділу Південного регіонального управління Держприкордонслужби та Нацполіції на території ринку міста Болград виявили алкогольну продукцію та сигарети, що не мали акцизних марок. В ході проведення обшуку трьох складських приміщень та торгових місць правоохоронці виявили майже 5,5 тисяч пачок сигарет та більше 100 літрів шампанського в асортименті.
По даному факту розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 КК України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів». Усю незаконну продукцію вилучено до рішення суду.
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