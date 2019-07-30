Прикордонники спільно з поліцейськими виявили незаконну підакцизну продукцію на ринку міста Болград Суспільство | 29-07-2019, 13:55 0 135 Нещодавно, в ході реалізації оперативної інформації, співробітники оперативно-розшукового відділу Південного регіонального управління Держприкордонслужби та Нацполіції на території ринку міста Болград виявили алкогольну продукцію та сигарети, що не мали акцизних марок.



Нещодавно, в ході реалізації оперативної інформації, співробітники оперативно-розшукового відділу Південного регіонального управління Держприкордонслужби та Нацполіції на території ринку міста Болград виявили алкогольну продукцію та сигарети, що не мали акцизних марок. В ході проведення обшуку трьох складських приміщень та торгових місць правоохоронці виявили майже 5,5 тисяч пачок сигарет та більше 100 літрів шампанського в асортименті.

По даному факту розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 КК України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів». Усю незаконну продукцію вилучено до рішення суду.



