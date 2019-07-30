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Як відобразити в декларації виплати доходів нерезидентам?

Суспільство | 29-07-2019, 13:58Коментарів: 0 0 Переглядів: 128 128    
Львівське управління Офісу ВПП ДФС нагадує: триває кампанія декларування податку на прибуток за ІІ квартал 2019 року.

Квартальна декларація подається в термін протягом 40 днів по закінченні звітного періоду. Тому останній день подання декларації з податку на прибуток за ІІ квартал – 9 серпня 2019 року, а останній день сплати, відповідно,– 19 серпня 2019 року.
Звертаємо вашу увагу на деякі нюанси щодо повноти та правильності визначення об`єктів оподаткування податком на прибуток, зокрема, у взаємовідносинах платників з нерезидентами.
 Як відобразити в декларації виплати доходів нерезидентам?
Щодо виплати доходів нерезидентам перше, що необхідно - визначити зміст зобов`язань по нерезидентах: ідентифікація місця постачання послуг, врахування їх сутності, наявності міжнародних договорів, ратифікованих Україною, довідок та інформації про бенефіціарність Це  дозволить в повному обсязі та своєчасно визначити об`єкт оподаткування податком на прибуток, ставку оподаткування та відобразити такі показники у декларації з податку на прибуток підприємства по р.23 ПН, р.24.
Порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України визначено Статтею 103 ПКУ.
Підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України (з урахуванням особливостей, передбачених пунктами 103.5 і 103.6 цієї статті, особі (податковому агенту), яка виплачує йому доходи), а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором України (п.103.4 ст. 103 ПКУ).
Довідка видається уповноваженим органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором України, за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, і повинна бути належним чином легалізована, перекладена відповідно до законодавства України (п.103.5 ст. 103 ПКУ).
За потреби, особа, яка виплачує доходи нерезиденту, може звернутися до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) щодо здійснення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, запиту до компетентного органу країни, з якою укладено міжнародний договір України, про підтвердження зазначеної у довідці інформації  (п.103.6 ст. 103 ПКУ).
Звертаємо увагу, що використання довідки в електронному вигляді для цілей ст. 103 ПКУ нормами ПКУ не передбачено. У зв’язку з цим довідка, отримана в електронному вигляді не є підставою для застосування міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування.
Зазначаємо про необхідність складання звіту про суми податкових пільг з податку на прибуток та відображення суми прибутку, що не підлягає оподаткуванню.

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