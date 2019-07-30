Набрав чинності Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної та заявки Суспільство | 29-07-2019, 14:01 0 165 Львівське управління Офісу ВПП ДФС повідомляє, що 23.07.2019 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 19.06.2019 № 262 «Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового» (далі – Наказ № 262), зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 09.07.2019 за № 753/33724.



Наказом № 262 затверджено Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, а також нові форми документів, зокрема:

-заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів;

-акцизну накладну форми «П»;

-акцизну накладну форми «С»;

-розрахунок коригування акцизної накладної форми «П»;

-розрахунок коригування акцизної накладної форми «С»;

-форму заявки на поповнення (коригування) залишку пального;

-форму заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового.

Крім цього, Наказом № 262 визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2016 № 218 «Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.03.2016 за № 405/28535.

