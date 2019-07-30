|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Набрав чинності Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної та заявки
|Суспільство | 29-07-2019, 14:01
| 0 165
|
|Львівське управління Офісу ВПП ДФС повідомляє, що 23.07.2019 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 19.06.2019 № 262 «Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового» (далі – Наказ № 262), зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 09.07.2019 за № 753/33724.
Наказом № 262 затверджено Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, а також нові форми документів, зокрема:
-заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів;
-акцизну накладну форми «П»;
-акцизну накладну форми «С»;
-розрахунок коригування акцизної накладної форми «П»;
-розрахунок коригування акцизної накладної форми «С»;
-форму заявки на поповнення (коригування) залишку пального;
-форму заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового.
Крім цього, Наказом № 262 визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2016 № 218 «Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.03.2016 за № 405/28535.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Посівна площа сільськогосподарських культур збільшилась майже на 3%...
|29-07-2019, 18:32
| >>>
|У Радехові під час фестивалю «Куховарня RadoFest» встановили новий рекорд України...
|29-07-2019, 18:32
| >>>
|Маркіян Мальський зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Держави Кувейт в Україні...
|29-07-2019, 18:31
| >>>
|У Львівській області триває ремонт автомобільних доріг...
|29-07-2019, 18:30
| >>>
|На дороги минулого тижня скерували майже 10 мільйонів гривень...
|29-07-2019, 18:30
| >>>
|Кожен прикордонник, який виявиться причетним до протиправних схем, нестиме повну відповідальність згідно з Законом, – Голова Держприкордонслужби...
|29-07-2019, 18:29
| >>>
|Сергій Дейнеко зустрівся з Генерал-ад'ютантом Національної гвардії штату Каліфорнія...
|29-07-2019, 18:28
| >>>
|