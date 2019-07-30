Працівники Львівської митниці виявили «Apple IPhone Xs» Суспільство | 29-07-2019, 14:02 0 148 Громадянин України намагався приховати від митного контролю одинадцять мобільних телефонів «Apple IPhone Xs».



Громадянин України намагався приховати від митного контролю одинадцять мобільних телефонів «Apple IPhone Xs». Виявити порушника митних правил вдалось працівникам митниці у пункті пропуску «Грушів». Вони ретельно оглянули автомобіль та ручну поклажу громадянина, який повертався з Республіки Польщі в Україну через митний пост як водій «AUDI A4» і обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор». Прихований товар містився серед особистих речей у валізах.

Згідно зі ст. 374 Митного кодексу України громадяни можуть ввозити через автомобільні пункти пропуску товари (за винятком підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, без письмового декларуванню (за винятком товарів, на які відповідно до статті 197 цього Кодексу встановлено обмеження щодо переміщення громадянами через митний кордон України, і випадків, передбачених частиною другою цієї статті) та не є об’єктами оподаткування митними платежами.

Так, громадянин порушив порядок проходження митного контролю. За цим фактом складено протокол за ознаками порушення митних правил, передбачених ст. 471 Митного кодексу України. Товар вилучено. Справу скерують до суду.



