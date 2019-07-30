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В 1,5 раза більше податків на Львівщині сплатили підприємства добувної промисловості у першому півріччі 2019 року, ніж торік
|Суспільство | 29-07-2019, 18:14
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|У січні-липні 2019 року збір податкових платежів до Зведеного бюджету на Львівщині по підприємствах добувної промисловості склав 1 163,4 млн. грн.
У січні-липні 2019 року збір податкових платежів до Зведеного бюджету на Львівщині по підприємствах добувної промисловості склав 1 163,4 млн. грн. Порівнюючи з аналогічним періодом 2018 року він збільшився на 385,4 млн. грн., або на 49,5 відсотка. Про це повідомили в управлінні моніторингу доходів та обліково-звітних систем Головного управління ДФС у Львівській області.
Питома вага добувної галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету складає 8,7 відсотка.
Найбільшими платниками податків у цій галузі є АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта". Дані платники у Львівській області перебувають на консолідованій сплаті податків або сплачують лише рентну плату за користування надрами.
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