В 1,5 раза більше податків на Львівщині сплатили підприємства добувної промисловості у першому півріччі 2019 року, ніж торік Суспільство | 29-07-2019, 18:14 0 95 У січні-липні 2019 року збір податкових платежів до Зведеного бюджету на Львівщині по підприємствах добувної промисловості склав 1 163,4 млн. грн.



У січні-липні 2019 року збір податкових платежів до Зведеного бюджету на Львівщині по підприємствах добувної промисловості склав 1 163,4 млн. грн. Порівнюючи з аналогічним періодом 2018 року він збільшився на 385,4 млн. грн., або на 49,5 відсотка. Про це повідомили в управлінні моніторингу доходів та обліково-звітних систем Головного управління ДФС у Львівській області.

Питома вага добувної галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету складає 8,7 відсотка.

Найбільшими платниками податків у цій галузі є АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта". Дані платники у Львівській області перебувають на консолідованій сплаті податків або сплачують лише рентну плату за користування надрами.

