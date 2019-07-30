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Обсяг заготівлі деревини за I-ше півріччя 2019 року
|Суспільство | 29-07-2019, 18:21
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|За 6 місяців 2019 року державними лісогосподарськими підприємствами Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства заготовлено 416,4 тис. кбм., ліквідної деревини
За 6 місяців 2019 року державними лісогосподарськими підприємствами Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства заготовлено 416,4 тис. кбм., ліквідної деревини, в.т.ч. від рубок головного користування 241,2, тис. кбм., що становить 58 % від загальної заготівлі.
Стан освоєння розрахункової лісосіки РГК за I- ше півріччя 2019 року складає 39%
Вихід лісоматеріалів круглих на РГК за 6 місяців 2019 року по Львівському ОУЛМГ склав 53,0%, в.т.ч., по дубу-38,3%, бук-31,3%, хвої-75,8%, вільсі-31,8%, березі-25,5%
Процент виходу лісоматеріалів круглих класу А становить 5,3%,
з них: дубових-3,9%, букових-3,4%, хвойних-4,6%, вільхових-21,3%, березових-27,9%
Заготовлено від всіх видів рубок, лісоматеріалів круглих-176,2 тис. кбм., дров-234,0 тис. кбм., в.т.ч. дров для промислового використання-181,9 тис. кбм.
Вся заготовлена та реалізована деревина проведена через систему ЕОД (електронний облік деревини).
Електронний облік деревини – це система фіксації та оформлення руху деревних ресурсів із застосуванням засобів автоматизації на всіх етапах лісозаготівельних робіт з занесенням та передачею інформації поколодного (штабельного) обліку за допомогою сучасних інформаційних технологій для подальшого використання в бухгалтерському та управлінському обліку.
Основними завданнями електронного обліку лісопродукції є:
– своєчасне, якісне та достовірне відображення руху лісопродукції;– одержання даних про залишки лісопродукції;– контроль за зберіганням і використанням лісопродукції;– облік та контроль за оплатою відвантаженої лісопродукції;– контроль за роботою матеріально-відповідальних осіб;– попередження нестач, крадіжок і незаконного витрачання лісопродукці
09 липня 2019 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ №511/2019 «Про деякі заходи щодо збереження лісів та раціонального використання лісових ресурсів, зокрема п.4 запровадити до 01.11.2019 року електронний облік деревини»
В усіх лісогосподарських підприємствах Львівського ОУЛМГ ЕОД (електронний облік деревини ) працює в повному обсязі в межах Єдиної Державної Системи Електронного Обліку Деревини.
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