Про особливості погашення податкових векселів імпортерами бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів Суспільство | 29-07-2019, 18:27 0 116 Начальник відділу податкового супроводження підприємств торговельної галузі Львівського управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Тузяк І.Г. розповіла сьогодні про особливості погашення податкових векселів імпортерами бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів для заправлення повітряних суден у разі неможливості підтвердити факт цільового використання



При ввезенні на митну територію України бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів на умовах, визначених п, 229,8 ст. 229 Кодексу, податковий вексель є забезпеченням виконання імпортером зобов’язання, сплатити у встановлений термін (тобто протягом 90 календарних днів з дня його видання) суму акцизного податку у разі нецільового використання таких бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів.

У випадку неможливості підтвердити факт цільового використання всього обсягу пального, на який видано вексель (зокрема, але не виключно» протягом 90 днів реалізовано тільки частину партії бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, на які було видано вексель; виявлено недостачу пального), платнику (або банку, який здійснив авалювання такого векселя) після опротестування такого векселя векселедержателем необхідно сплатити суму акцизного податку з обсягу пального, цільове використанню якого не підтверджено.

У випадку нецільового використання частини пального контролюючий орган –векселедержатель може здійснити погашення податкового векселя разі надання імпортерами до закінчення строку на який видано вексель копій первинних документів, що підтверджують цільове використання та сплати до бюджету суми акцизного податку з обсягу пального цільове використання якого не підтверджено .

Сума акцизного податку до сплати обчислюється в національній валюті за курсом валюти , визначеним відповідно до ст.. 39 прим.1 Кодексу .

Також з такого /імпортера (у т.ч. при самостійній сплаті таким сумі акцизного податку з обсягу пального, цільове використання якого не підтверджено) справляється сума штрафу у розмірі 50 відсотків суми акцизного податку, яка обчислюється виходячи з обсягів такого пального, за яким, відсутнє підтвердження його цільового використання» та ставки акцизного податку визначеної пп. 215.3.4 п, 215,3 ст. 215 Кодексу із застосуванням підвищувального коефіцієнта 10.

У зв’язку зі змінами офіційного курсу валюти України до іноземної валюти, встановленого НБУ України можуть виникнути різниці в сумі акцизного податку на дату оформлення податкового векселя та дату подання митної декларації .

Сума, зазначена у векселі не може бути нижчою, ніж сума акцизного податку, обчислена у національній валюті за курсом валюти, визначеним згідно зі ст..39 прим.1 Кодексу, виходячи з:

обсягу ввезених бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, за даними митної декларації;

ставки акцизного податку , розрахованої як різниця між ставкою акцизного податку , встановленою пп.215.3.4 п. 215.3 ст.215 Кодексу зі застосуванням підвищувального коефіцієнта 10, та такою ставкою без застосування підвищувального коефіцієнта 10.

Коригування суми акцизного податку в податковому векселі, який авальовано банком Кодексом не передбачено.

Необхідно зазначити, якщо сума акцизного податку за векселем більша, ніж сума акцизного податку, визначена при митному оформленні, погашення податкового векселя буде здійснюватися виходячи з обсягів бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів зазначених у митній декларації, оформленій на підставі такого векселя, та підтвердження цільового використання таких обсягів пального.

У разі , якщо податковий вексель не погашено у встановлений Кодексом строк і векселедержателем здійснено протест такого векселя у неплатежі згідно із законодавством (або платником до закінчення строку, на який видано вексель, сплачено суму акцизного податку з обсягу пального, цільове використання якого не забезпечено) та платник податку заповнює додаток 1 до декларації з акцизного податку із застосуванням ставки визначеної пп. 229.8.3 п. 229.8 ст.229 Кодексу

