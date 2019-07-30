Сергій Дейнеко зустрівся з Генерал-ад'ютантом Національної гвардії штату Каліфорнія Суспільство | 29-07-2019, 18:28 0 130 Сьогодні у Києві Голова Державної прикордонної служби України полковник Сергій Дейнеко зустрівся з Генерал-ад'ютантом Національної гвардії штату Каліфорнія (США) генерал-майором Девідом Болдвіном.



Очільник прикордонного відомства подякував за можливість обговорити актуальні питання розвитку співпраці обох відомств, а також висловив подяку Сполученим Штатам Америки за постійну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, солідарність у протидії російської агресії.

Сергій Дейнеко поінформував щодо задач та функцій прикордонного відомства в зоні проведення операції об’єднаних сил та на адмінмежі з тимчасово окупованою територією АР Крим, а також щодо ситуації на державному кордоні. Зокрема він зазначив, що «останні шість років на прикордонну безпеку України істотно впливає агресивна політика і дії Російської Федерації».

Окремо наголошувалося, що з врахуванням сучасних загроз розгорнуто принципово нову систему інтелектуального кордону, реформується Морська охорона, створюється сучасна авіаційна структура спеціального призначення та оновлюється парк авіації. Крім того, в інтересах охорони державного кордону та моніторингу територіального моря України активно застосовується патрульна авіація та безпілотники.

У ході спілкування йшлося також про реформування Держприкордонслужби у рамках стратегічного курсу країни на європейську та євроатлантичну інтеграцію та перспективи розвитку двостороннього співробітництва.

Як відмітив Сергій Дейнеко, відомство зацікавлене в подальшому конструктивному і плідному співробітництві з американськими колегами, основні напрямки якого стосуються застосування авіації, підготовки льотного складу та операторів БПЛА, застосування сил швидкого реагування та мобільних підрозділів і тактичної підготовка персоналу.

У свою чергу Командувач Національної гвардії штату Каліфорнія підтвердив готовність американської сторони щодо посилення співробітництва, зокрема він зауважив, що «Національна гвардія заінтересована в розвитку співпраці за окресленими напрямами та додатково в рамках покращення сумісності Держприкордонслужби з підрозділами ЗСУ та Національної гвардії, а також посиленні системи кіберзахисту».

Наприкінці зустрічі сторони домовились на експертному рівні опрацювати конкретні заходи двостороннього співробітництва на найближчі три роки та під час наступної зустрічі підписати відповідний план заходів.

