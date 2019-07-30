Кожен прикордонник, який виявиться причетним до протиправних схем, нестиме повну відповідальність згідно з Законом, – Голова Держприкордонслужби Суспільство | 29-07-2019, 18:29 0 164 Про це Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко зазначив за фактом затримання правоохоронцями заступника начальника одного з відділів Чопського прикордонного загону.



Військовослужбовця ДПСУ співробітники територіального управління ДБР, розташованого м. Львові, та відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління СБУ у Закарпатській області під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області викрили на хабарі в м. Ужгород.



Прикордонника затримали під час отримання другої частини хабара в розмірі 1200 євро, а загалом сума, яку він вимагав та отримав, складає 1800 євро. Правоохоронці встановили, що прикордонник, перебуваючи в змові з підлеглими йому військовослужбовцями, налагодив протиправну схему з вимагання та одержання неправомірних вигод від громадян за сприяння в переміщенні через державний кордон України сигарет.



Керівник прикордонного відомства від моменту призначення на посаду вже неодноразово наголошував про безповоротність змін і жорстке викорінення корупційних проявів.



«Жодного прикордонника ми не збираємось вигороджувати, або «відмазувати» від покарання. Порядок на кордоні можна навести тільки принциповими діями, і вони повинні носити не періодичний характер, а бути системними і постійними», - зазначав Сергій Дейнеко.



У Держприкордонслужбі категорично засуджують дії прикордонників, які на вигоду собі обирають ганебний і протиправний шлях збагачення, використовуючи службове становище. Системний комплекс заходів спрямований на виявлення корупційних схем тільки посилюватиметься.



Також прикордонне відомство вдячне колегам з інших правоохоронних органів у викритті корупціонерів у лавах ДПСУ, що дозволяє викорінити корупцію і посилювати безпеку кордону.



Окрім цього, будуть проведені подальші перевірочні заходи, в тому числі щодо керівників затриманого військовослужбовця, стосовно викриття ймовірних спільників чи інших можливих протиправних схем.





