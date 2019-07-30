На дороги минулого тижня скерували майже 10 мільйонів гривень Суспільство | 29-07-2019, 18:30 0 112 Кошти в сумі 53,2 млн грн виділено на заробітну плату, енергоносії, медикаменти, харчування та інші першочергові видатки.



Також виділили кошти на ремонт та утримання автомобільних доріг області в сумі 9,8 млн грн, оплату за автомобілі швидкої медичної допомоги обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф – 5 млн грн, проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку – 3,8 млн грн, розвиток освіти – 2,3 млн грн, придбання обладнання та комп'ютерної техніки для ТРК "Перший Західний" – 2,1 млн грн, підтримку та розвиток агропромислового виробництва - 0,5 млн грн, фінансування заходів з рятування на водах – 0,3 млн грн, охорону і збереження культурної спадщини – 0,2 млн гривень.

Крім того, перераховано місцевим бюджетам субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот в сумі 38,1 млн грн та придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 1,2 млн гривень.

