У Львівській області триває ремонт автомобільних доріг Суспільство | 29-07-2019, 18:30 0 177 На території Львівської області тривають ремонтні роботи на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення.



Про це повідомляють у департаметі дорожнього господарства, транспорту і зв'язку Львівської обласної державної адміністрації.

Відтак, розпочато ремонтні роботи на автомобільній дорозі С142003 Яворів – (Рава-Руська – Судова Вишня), що в Яворівському районі.

Роботи виконуються підрядною організацією ПП «Рома» за рахунок коштів обласного бюджету.

У межах передбаченого фінансування, на цій автодорозі запланували здійснити роботи з розпушення існуючого покриття, влаштування основи ЩПС та влаштування асфальтобетонного покриття.

