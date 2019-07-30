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У Львівській області триває ремонт автомобільних доріг
|Суспільство | 29-07-2019, 18:30
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|На території Львівської області тривають ремонтні роботи на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення.
Про це повідомляють у департаметі дорожнього господарства, транспорту і зв'язку Львівської обласної державної адміністрації.
Відтак, розпочато ремонтні роботи на автомобільній дорозі С142003 Яворів – (Рава-Руська – Судова Вишня), що в Яворівському районі.
Роботи виконуються підрядною організацією ПП «Рома» за рахунок коштів обласного бюджету.
У межах передбаченого фінансування, на цій автодорозі запланували здійснити роботи з розпушення існуючого покриття, влаштування основи ЩПС та влаштування асфальтобетонного покриття.
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