Маркіян Мальський зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Держави Кувейт в Україні Суспільство | 29-07-2019, 18:31 0 154 Сьогодні, 29 липня, відбулась зустріч голови Львівської обласної державної адміністрації Маркіяна Мальського та першого заступника голови Львівської обласної ради Андрія Білоуса із Надзвичайним і Повноважним Послом Держави Кувейт в Україні Др. Рашидом Хаммадом Аль-Адвані.



У межах зустрічі сторони наголосили на поглибленні відносин між Державою Кувейт та Львівською областю.

«Ми і надалі будуватимемо місток єднання між нашим регіоном та Кувейтом. Кожна справа починається з культури. Ми дуже раді, що Дні Кувейту відбудуться саме на Львівщині та впевнені, що така ініціатива дозволить краще пізнати вашу культуру і сприятиме налагодженню нашої співпраці», - зазначив Маркіян Мальський.

Зі свого боку, Др. Рашид Хаммад Аль-Адвані закцентував увагу на важливості проведення вищезгаданого заходу для обох сторін, адже у його межах відбудуться спільні пленери українських та кувейтських художників, фотовиставки та концерти за участю провідних музикантів обох країн.

Окрім того, присутні порушили питання можливості залучення кувейтських інвестицій в економіку регіону, зокрема у альтернативну енергетику, медичну, туристичну, а також аграрну галузі.

Надзвичайний і Повноважний Посол наголосив на тому, що Держава Кувейт має успішні приклади співпраці з Україною у медичній галузі, а також висловив готовність реалізувати такі проекти на території Львівщини.

«Ми відкриті до інфраструктурного діалогу. Я вважаю, що Україна – це чудове місце для реалізації таких проектів», - додав очільник Львівщини.

Голова Львівської обласної державної адміністрації підкреслив важливість налагодження контакту і з бізнес-середовищем. Відтак, запросив пана Надзвичайного і Повноважного Посла та делегацію Держави Кувейт до участі в XIX Міжнародному економічному форумі, який цього року відбуватиметься впродовж 31 жовтня - 1 листопада.

Зазначимо, що Др. Рашид Хаммад Аль-Адвані прибув до Львівської області у межах проведення Днів культури Держави Кувейт на Львівщині, які відбуватимуться вродовж 1-5 серпня.