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Маркіян Мальський зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Держави Кувейт в Україні
|Суспільство | 29-07-2019, 18:31
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|Сьогодні, 29 липня, відбулась зустріч голови Львівської обласної державної адміністрації Маркіяна Мальського та першого заступника голови Львівської обласної ради Андрія Білоуса із Надзвичайним і Повноважним Послом Держави Кувейт в Україні Др. Рашидом Хаммадом Аль-Адвані.
У межах зустрічі сторони наголосили на поглибленні відносин між Державою Кувейт та Львівською областю.
«Ми і надалі будуватимемо місток єднання між нашим регіоном та Кувейтом. Кожна справа починається з культури. Ми дуже раді, що Дні Кувейту відбудуться саме на Львівщині та впевнені, що така ініціатива дозволить краще пізнати вашу культуру і сприятиме налагодженню нашої співпраці», - зазначив Маркіян Мальський.
Зі свого боку, Др. Рашид Хаммад Аль-Адвані закцентував увагу на важливості проведення вищезгаданого заходу для обох сторін, адже у його межах відбудуться спільні пленери українських та кувейтських художників, фотовиставки та концерти за участю провідних музикантів обох країн.
Окрім того, присутні порушили питання можливості залучення кувейтських інвестицій в економіку регіону, зокрема у альтернативну енергетику, медичну, туристичну, а також аграрну галузі.
Надзвичайний і Повноважний Посол наголосив на тому, що Держава Кувейт має успішні приклади співпраці з Україною у медичній галузі, а також висловив готовність реалізувати такі проекти на території Львівщини.
«Ми відкриті до інфраструктурного діалогу. Я вважаю, що Україна – це чудове місце для реалізації таких проектів», - додав очільник Львівщини.
Голова Львівської обласної державної адміністрації підкреслив важливість налагодження контакту і з бізнес-середовищем. Відтак, запросив пана Надзвичайного і Повноважного Посла та делегацію Держави Кувейт до участі в XIX Міжнародному економічному форумі, який цього року відбуватиметься впродовж 31 жовтня - 1 листопада.
Зазначимо, що Др. Рашид Хаммад Аль-Адвані прибув до Львівської області у межах проведення Днів культури Держави Кувейт на Львівщині, які відбуватимуться вродовж 1-5 серпня.
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