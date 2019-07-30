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У Радехові під час фестивалю «Куховарня RadoFest» встановили новий рекорд України
|Суспільство | 29-07-2019, 18:32
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|28 липня під час другого дня національно-патріотичного благодійного Західноукраїнського фестивалю «Куховарня RadoFest» офіційно встановили новий рекорд України з кількості начинок для вареників.
Відтак, представники Національного реєстру рекордів України і члени експертної комісії зафіксували вареники, зроблені з 50 різними начинками.
Також презентували локацію «Вишиванкова країна», у межах якої відбувся показ унікальних автентичних вишиванок Радехівщини.
У волонтерській зоні організували торгівлю їжею, прикрасами в патріотичному стилі, а вилучені кошти в повному обсязі планують використати на підтримку захисників України.
У локації «Гонорові господині» від народних домів Радехівської і Лопатинської ОТГ під музичний супровід троїстих музик усі охочі мали змогу поласувати стравою року - варениками від радехівських господинь. Чимало ігор, конкурсів і спортивних і змагань організували для дітей і молоді.
На завершення фестивалю відбувся масштабний концерт аматорських і відомих українських естрадних гуртів.
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