У Радехові під час фестивалю «Куховарня RadoFest» встановили новий рекорд України Суспільство | 29-07-2019, 18:32 0 113 28 липня під час другого дня національно-патріотичного благодійного Західноукраїнського фестивалю «Куховарня RadoFest» офіційно встановили новий рекорд України з кількості начинок для вареників.



Відтак, представники Національного реєстру рекордів України і члени експертної комісії зафіксували вареники, зроблені з 50 різними начинками.

Також презентували локацію «Вишиванкова країна», у межах якої відбувся показ унікальних автентичних вишиванок Радехівщини.

У волонтерській зоні організували торгівлю їжею, прикрасами в патріотичному стилі, а вилучені кошти в повному обсязі планують використати на підтримку захисників України.

У локації «Гонорові господині» від народних домів Радехівської і Лопатинської ОТГ під музичний супровід троїстих музик усі охочі мали змогу поласувати стравою року - варениками від радехівських господинь. Чимало ігор, конкурсів і спортивних і змагань організували для дітей і молоді.

На завершення фестивалю відбувся масштабний концерт аматорських і відомих українських естрадних гуртів.

