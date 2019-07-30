Посівна площа сільськогосподарських культур збільшилась майже на 3% Суспільство | 29-07-2019, 18:32 0 113 За даними заключного обліку посівних площ та розрахунками, сільськогосподарські культури посіяно на площі 693,5 тис га, з них 374,2 тис га засіяли підприємства (54%) і 319,3 тис га – господарства населення (46%).



Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

Порівняно з попереднім роком, посівна площа збільшилася на 18,6 тис га (на 2,8%), у тому числі у підприємствах – на 7,5 тис га (на 2,0%), у господарствах населення – на 11,1 тис га (на 3,6%).

У структурі посівних площ найбільшу частку займають культури зернові та зернобобові і культури технічні (відповідно 45,6% і 23,1%). Близько двох третин (63,9%) посівних площ зернових та зернобобових культур та уся площа технічних культур знаходиться у підприємств. У господарствах населення зосереджено 98,2% площ посіву картоплі, 95,2% – культур овочевих, 90,0% – культур кормових.

Порівняно з 2018 роком збільшились площі посіву культур зернових та зернобобових на 6,9%, культур овочевих – на 40,5%, зменшились – культур технічних – на 5,3%, картоплі – на 0,2%, культур кормових – на 3,6%.

