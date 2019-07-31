У Москві заарештували за день не менше 40 осіб, затриманих на акції 27 липня Суспільство | 30-07-2019, 07:12 0 111 Московські суди заарештували 29 липня не менше 40 осіб, затриманих на акції протесту 27 липня.



Про це повідомляє "ОВД-Інфо".



Проект відзначає, що дані попередні, оскільки суди, за даними на 22:30 мск, ще тривають.



79 осіб були засуджені до штрафів на загальну суму 1 мільйон 339 тисяч рублів. Одна справа була припинена.



Серед заарештованих - кандидати в депутати Мосміськдуми Ілля Яшин, Іван Жданов, Костянтин Янкаускас, Олександр Соловйов, політик Володимир Мілов.



Нагадуємо:



В Москві 27 липня відбувся масовий мітинг проти недопуску незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Поліція застосувала проти мітингарів кийки. Більше 1 тисячі осіб були затримані.