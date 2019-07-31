Власник клінік "Борис" заявив про особливості лікування "у представників різних рас" Суспільство | 30-07-2019, 07:13 0 125 Засновник мережі приватних клінік "Борис" Михайло Радуцький, якого в партії "Слуга народу" назвали претендентом на посаду міністра охорони здоров’я, заявив, що існують особливості лікування "у представників різних рас".



Засновник мережі приватних клінік "Борис" Михайло Радуцький, якого в партії "Слуга народу" назвали претендентом на посаду міністра охорони здоров’я, заявив, що існують особливості лікування "у представників різних рас". У очільниці МОЗ Уляни Супрун ці слова викликали здивування.



Про це Радуцький, який також є радником президента, заявив в інтерв’ю газеті "Ваше здоров’я".



Обговорюючи впровадження в Україні міжнародних клінічних протоколів, він зазначив, що їх необхідно адаптувати.



"Адже, скажімо, генетичні відмінності в перебігу тих чи інших хвороб у представників різних рас визначають й особливості їх лікування. Тому протоколи мають бути тільки національними, написаними українською мовою, затвердженими МОЗ і Мін'юстом, адаптованими", — сказав Радуцький.



Очільниця МОЗ Уляна Супрун висловила здивування заявою Рудуцького.



"Ми вже нагадували народній депутатці Ользі Богомолець, що не буває жодних "імунних потреб нації", а хвороби не знають національних чи територіальних кордонів. Тому жителі будь-якої країни світу можуть заразитися тим самим вірусом кору, поліомієліту або збудником дифтерії.



Вона пояснила, що міжнародні протоколи – це такі ґайдлайни, універсальні алгоритми для лікарів, як призначати лікування пацієнту. Вони створюються медичною спільнотою на основі багаторічних досліджень та пошуків оптимального шляху лікування. Анатомія для українців, американців чи поляків — однакова. Процес перебігу тих чи інших захворювань теж однаковий.