У Зеленського заявили, що держава забезпечить фінансування НСТУ, але вимагатиме ефективності Суспільство | 30-07-2019, 07:15 0 126 Держава забезпечить фінансування Національної суспільної телерадіокомпанії України, але вимагатиме від неї ефективності.



Про це повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".



"Ми кілька разів зустрічалися з керівництвом "Суспільного", з донорами, котрі йому допомагали. Ми гарантуватимемо суспільному мовленню фінансування, яке забезпечуватиме Кабмін. Але в них буде чіткий KPI (ключові показники ефективності) – ми це розуміємо за фідбеками донорів", – сказав Тимошенко.



Він наголосив, що "це не лише рейтинг, хоча це основне, а ще багато різних завдань".



Заступник голови Офісу президента заявив, що "Суспільному" допоможуть позбутися всього, у чому немає потреби.



"Наразі на суспільному мовленні працює 4,5 тисячі осіб. Так, раніше їх було, якщо не помиляюся, 7,5-7,8 тисячі, але це все одно забагато. Багато будівель та іншого, в чому немає потреби. Вони не могли домогтися, щоб уряд дозволив їм це продавати. Для цього є майданчик "ProZorro. Продажі", – розповів Тимошенко.



Згідно із законодавством, державне фінансування НСТУ повинне становити не менше 0,2 відсотка видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік.



У 2019 році на фінансову підтримку Національної суспільної телерадіокомпанії України виділили 1 млрд 5 млн 100 гривень замість 1 млрд 816 млн, передбачених законом.