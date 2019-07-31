Війна на сході: Окупанти тричі порушили тишу, один боєць ООС поранений Суспільство | 30-07-2019, 09:48 0 108 Збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню.



Збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню. З них 1 раз – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – міномету калібру 82 мм.



Про це повідомляє пресцентр ООС.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 3 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:



- поблизу Кам’янки з реактивного піхотного вогнемета;

- в районі населеного пункту Гнутове – з міномета калібру 82 мм;

- неподалік Водяного – з великокаліберного кулемета.



В результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, один військовослужбовець отримав поранення.



Від початку поточної доби, 30 липня, ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні поблизу Луганського – з гранатометів різних систем.



Військові підкреслюють, що Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.