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Пожежа в Нотр-Дамі: через загрозу отруєння свинцем подали до суду
|Суспільство | 30-07-2019, 09:52
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|Французька група із захисту навколишнього середовища Robin des Bois подала в суд через потенційну загрозу для здоров'я громадськості від свинцю, який потрапив в навколишнє середовище під час пожежі в соборі Нотр-Дам.
Французька група із захисту навколишнього середовища Robin des Bois подала в суд через потенційну загрозу для здоров'я громадськості від свинцю, який потрапив в навколишнє середовище під час пожежі в соборі Нотр-Дам.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.
У вогні 15 квітня розплавилися близько 300 тонн свинцю з даху і дзвіниці собору. Високий рівень свинцю були пізніше було виявлено в навколишньому повітрі.
Robin des Bois заявила, що подала позов у зв’язку з навмисною загрозою людському життю. Група стверджує, що паризькі чиновники повинні були негайно вжити заходів для захисту громадськості.
У позові не зазначені конкретні особи як обвинувачувані. Паризька мерія поки не стала коментувати позов.
Влада Парижа раніше наказала провести ретельне очищення у школах біля собору Нотр-Дам, оскільки рівень свинцю у них після квітневої пожежі виявився значно перевищеним.
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