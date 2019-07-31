Пожежа в Нотр-Дамі: через загрозу отруєння свинцем подали до суду Суспільство | 30-07-2019, 09:52 0 138 Французька група із захисту навколишнього середовища Robin des Bois подала в суд через потенційну загрозу для здоров'я громадськості від свинцю, який потрапив в навколишнє середовище під час пожежі в соборі Нотр-Дам.



Французька група із захисту навколишнього середовища Robin des Bois подала в суд через потенційну загрозу для здоров'я громадськості від свинцю, який потрапив в навколишнє середовище під час пожежі в соборі Нотр-Дам.



Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.



У вогні 15 квітня розплавилися близько 300 тонн свинцю з даху і дзвіниці собору. Високий рівень свинцю були пізніше було виявлено в навколишньому повітрі.

Robin des Bois заявила, що подала позов у зв’язку з навмисною загрозою людському життю. Група стверджує, що паризькі чиновники повинні були негайно вжити заходів для захисту громадськості.



У позові не зазначені конкретні особи як обвинувачувані. Паризька мерія поки не стала коментувати позов.



Влада Парижа раніше наказала провести ретельне очищення у школах біля собору Нотр-Дам, оскільки рівень свинцю у них після квітневої пожежі виявився значно перевищеним.