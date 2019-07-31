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Гривня зміцнилася до 3-річних максимумів
|Суспільство | 30-07-2019, 09:55
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|Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 18 копійок
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 18 копійок, встановивши його на 30 липня на рівні 25,25 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,08 гривні (на 29 липня - 28,33 гривні).
Востаннє курс гривні перевищував ці позначки в серпні 2016 року.
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