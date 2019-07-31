Гривня зміцнилася до 3-річних максимумів Суспільство | 30-07-2019, 09:55 0 142 Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 18 копійок



Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 18 копійок, встановивши його на 30 липня на рівні 25,25 гривні за долар.



Про це йдеться у даних регулятора.



Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,08 гривні (на 29 липня - 28,33 гривні).



Востаннє курс гривні перевищував ці позначки в серпні 2016 року.