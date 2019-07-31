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З 1 серпня 2019 заяву на повернення помилково сплачених коштів можна подавати в електронному вигляді

Суспільство | 30-07-2019, 11:57Коментарів: 0 0 Переглядів: 98 98    
ДФС у Закарпатській області повідомляє

ДФС у Закарпатській області повідомляє, що з 26.04.2019 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2019 р. № 60 "Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії Державної фіскальної служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені" (далі – Порядок).
Новація Порядку полягає у запровадженні єдиної автоматизованої системи створення, підписання, погодження електронних документів, їх передавання, одержання, оброблення з використанням електронного цифрового підпису та інформаційно-телекомунікаційних технологій і систем.
Порядок застосовується щодо повернення платежів, що належать:
- державному бюджету, з першого числа четвертого місяця, що настає за місяцем офіційного опублікування цього наказу, тобто з 01.08.2019 р.;
- місцевим бюджетам, та платежів, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, з першого числа сьомого місяця, що настає за місяцем офіційного опублікування цього наказу, тобто, з 01.11.2019 р.
Таким чином, починаючи з 01 серпня 2019 року, платники податків мають змогу подати заяву (у довільній формі), на повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань по платежах, належних державному бюджету в електронному вигляді через приватну частину «Електронного кабінету» вибравши у меню «Листування з ДФС».
Нагадаємо, що робота у приватній частині Електронного кабінету виконується з використанням електронного цифрового підпису (кваліфікованого електронного підпису), отриманого у будь-якому Акредитованому центрі сертифікації ключів.
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