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Курсанти академії Держприкордонслужби вибули для посилення охорони західних рубежів країни

Суспільство | 30-07-2019, 12:01Коментарів: 0 0 Переглядів: 135 135    
Співробітники Держприкордонслужби проводять активні заходи з протидії протиправній діяльності на державному кордоні та у контрольованих прикордонних районах. Для цього залучається не тільки основний склад прикордонного відомства, а й додаткові резерви.

Так, в рамках проведення спільної спеціальної прикордонної операції «Кордон-2019» упродовж травня-червня ц.р. до посилення охорони державного кордону на ділянках Східного, Західного та Південного регіональних управлінь додатково було залучено особовий склад органів та підрозділів складу резерву Держприкордонслужби, зокрема 10 окремого загону оперативного реагування, прикордонних комендатур швидкого реагування Кінологічного навчального центру, Ізмаїльського та Сумського прикордонних загонів, оперативно-бойових прикордонних комендатур «Харків», «Старобільськ», «Могилів-Подільський».

За результатами цих дій упродовж травня-червня цього року підрозділами Держприкордонслужби проведено 17 активних фаз операції, під час яких затримано 191 нелегальний мігрант, 243 особи за порушення державного кордону, 534 порушники прикордонного режиму та відмовлено в пропуску через державний кордон 576 іноземцям. Крім того, виявлено та вилучено 68 одиниць зброї, 107 штук боєприпасів. Також було вилучено понад 320 кг наркотичних речовин, близько 2,3 тонни психотропних речовин та засобів, більше 350 тисяч пачок сигарет та майже 4,5 тисячі літрів горілчаних виробів.

Вже з 31 липня ц.р. до посилення охорони державного кордону додатково будуть залучені резерви від Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького. Загалом понад 300 військовослужбовців – курсантів 3 курсу, які вибули на західну ділянку кордону сьогодні, посилять наші рубежі з країнам Європейського Союзу у межах Чернівецької, Закарпатської та Львівської областей.

Зазначимо, в рамках проведення спільної прикордонної операції «Кордон-2019», курсанти академії виконувати завдання з посилення охорони державного кордону будуть до 29 серпня 2019 року.

Перед початком стажування з курсантами провели детальні інструктажі, під час яких увагу прикордонників зосередили на оперативне реагування при отриманні інформації, щодо будь-яких правопорушень на держаному кордонів України, суворому дотриманні заходів особистої безпеки та законності.

Також варто зауважити, що у рамках стажування офіцери та курсанти Національної академії Держприкордонслужби матимуть змогу на практиці втілити отримані під час навчання знання і навички та одночасно підвищити захищеність державного кордону.

Упродовж кількох днів вони ознайомляться з ділянками відповідальності підрозділів та специфікою охорони державного кордону на різних його ділянках, після чого безпосередньо перейдуть до охорони рубежів нашої держави у складі змін прикордонних нарядів.
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