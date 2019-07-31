Близько 12 тис. домогосподарств в Україні вже використовують сонячні панелі та заощаджують на рахунках за електроенергію Суспільство | 30-07-2019, 18:11 0 97 Українські родини продовжують активно переходити на «чисту» електроенергію.



«Так, у II кварталі ц. р. ще понад 3 тис. домогосподарств встановили сонячні панелі загальною потужністю більше 85 МВт. Це у понад 2 рази більше, ніж за I квартал цього року (1400 родин)», - повідомив Голова Держенергоефективності Сергій Савчук.









Загалом, станом на 01.07.2019 в Україні нараховується вже близько 12 тис. сімей, які використовують сонячні електростанції загальною потужністю близько 280 МВт. Для порівняння на кінець 3-го кварталу 2015 р. було лише 130 таких родин.









«Обсяг інвестицій домогосподарств у 280 МВт СЕС сягнув понад 240 млн євро!», - наголосив С.Савчук.









ТОП-3 області, де встановлено найбільше СЕС у домогосподарствах:









- понад 1500 (≈ 40 МВ) - Дніпропетровська;









- більше 1200 (≈ 33 МВт) - Тернопільська;









- понад 1000 (≈ 20 МВт) - Київська (із м. Київ).









Таке стрімке зростання попиту на сонячні панелі спостерігається після розробки спільно із Держенергоефективності та прийняття Парламентом у 2015 р. Закону №514-VIII щодо запровадження «зеленого» тарифу для СЕСд потужністю до 30 кВт із прив’язкою до курсу євро.









Крім цього, законопроектом № 10357, прийнятим Парламентом 11 липня ц.р., врегульовано питання розміщення СЕСд потужністю до 30 кВт на розсуд власника (на даху або на землі).









Враховуючи, що в Україні налічується 6,5 млн домогосподарств, потенціал для ринку використання сонячних панелей – значний.