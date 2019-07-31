На кордоні затримали понад 60 ноутбуків Суспільство | 30-07-2019, 18:15 0 100 Учора в пункт пропуску «Рава-Руська – Гребенне» смугою руху «зелений коридор» заїхав автомобіль «Volkswagen T5» під керуванням громадянина України, 1970 року народження, мешканця Івано-Франківщини, що прямував з Республіки Польщі.



Під час візуального огляду автомобіля у працівників митниці виникла підозра про наявність у ньому товарів, що підлягають митному оформленню та/або переміщення яких через митний кордон обмежене. Справді, в салоні автомобіля приховали 66 ноутбуків в асортименті, що були у вжитку.

Так, громадянин порушив порядок проходження митного контролю, зокрема переміщував ноутбуки, допустима сумарна фактурна вартість яких перевищує в еквіваленті 500 євро (ч. 1 ст. 374 Митного кодексу України).

За цим фактом складено протокол за ознаками порушення митних правил, передбачених ст. 471 Митного кодексу України. Товар вилучено. Справу скерують до суду. Вартість ноутбуків буде встановлено додатково.



