Скільки Закарпаття заробило на туристах та хто повинен платити податок за мандрівку? Суспільство | 30-07-2019, 18:16 0 107 2 мільйони 766 тисяч гривень – саме стільки отримали місцеві бюджети Закарпаття від сплати туристичного збору цьогоріч.



2 мільйони 766 тисяч гривень – саме стільки отримали місцеві бюджети Закарпаття від сплати туристичного збору цьогоріч.

Це податок, який обов’язково платять подорожувальники, які прибувають в те чи інше місто на відпочинок з ночівлею. Туристичний збір – це місцевий податок, його ставку встановлює саме місцева рада, але в межах визначених податковим кодексом.

Його розмір різниться для внутрішніх туристів та тих, хто приїздить в Україну із інших держав.

Детальніше дивіться у відеосюжеті від УжІнформ за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=o0TL3DIf9io&t=18s

