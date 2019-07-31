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Скільки Закарпаття заробило на туристах та хто повинен платити податок за мандрівку?
|Суспільство | 30-07-2019, 18:16
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|2 мільйони 766 тисяч гривень – саме стільки отримали місцеві бюджети Закарпаття від сплати туристичного збору цьогоріч.
2 мільйони 766 тисяч гривень – саме стільки отримали місцеві бюджети Закарпаття від сплати туристичного збору цьогоріч.
Це податок, який обов’язково платять подорожувальники, які прибувають в те чи інше місто на відпочинок з ночівлею. Туристичний збір – це місцевий податок, його ставку встановлює саме місцева рада, але в межах визначених податковим кодексом.
Його розмір різниться для внутрішніх туристів та тих, хто приїздить в Україну із інших держав.
Детальніше дивіться у відеосюжеті від УжІнформ за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=o0TL3DIf9io&t=18s
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