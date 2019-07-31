Прикордонники викрили несанкціоновану зупинку поїзда, в який українці намагалися завантажити майже 3 тонни горіхів до Росії Суспільство | 30-07-2019, 18:17 0 110 Співробітники оперативних підрозділами Державної прикордонної служби України проводять системні заходи з протидії злочинності на державному кордоні України.



Так, сьогодні вночі оперативні співробітники, реалізуючи завчасно отриману інформацію, в районі населеного пункту Лиман Перший Дворічанського району Харківської області, виявили 6 осіб. Вони перевантажували картонні коробки із двох транспортних засобів «ГАЗ» до порожнього вагона вантажного потяга. Поїзд саме здійснив несанкціоновану зупинку після проходження прикордонно-митного контролю на шляху до Росії.

Під час затримання правопорушники-машиністи намагалися втекти розпочавши рух поїзда у бік кордону, однак їх було блоковано на наступній станції та не пропущено через кордон.

У потягу та на місці перевантаження виявлено 277 коробок з волоськими горіхами загальною вагою 2770 кг та приладдя для пасіки. Товар правопорушники планували незаконно перемістити через кордон. Також під час огляду автомобіля одного із правопорушників, виявлено незареєстрований пристрій для відстрілу гумових куль з набоями.

По даній ситуації до компетентних правоохоронних органів прикордонниками направлено повідомлення про вчинення злочинів, передбачених статтями 227, 263 та 276 КК України.

На даний час тривають заходи з фіксації доказів правопорушення та здійснюється перевірка місцевості за маршрутом руху потяга.

