Закарпатські митники передали до музею в Кам'янець-Подільський культурні цінності Суспільство | 30-07-2019, 18:33 0 107 Сьогодні, 30 липня 2019 року, за участі виконуючого обов’язки начальника Закарпатської митниці ДФС Василя Поїзда передано до Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника старовині предмети, зокрема, натільний хрест та скрипку.



Культурні цінності передано згідно з наказом Міністерства культури України від 28 травня 2019 № 433 «Про передачу вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави, для постійного зберігання в державну частину музейного, бібліотечного та архівного фондів» та відповідно до рішення Експертно-фондової ради з питань безоплатної передачі вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави.

Натільний хрест із мідного сплаву, виготовлений у Росії у 18-19 столітті, із ланцюжком, ймовірно виготовленим у 20 столітті, вилучено 28 червня 2015 року в зоні митного контролю пункту пропуску «Дяково» Закарпатської митниці ДФС. Незаконно переміщувала культурну цінність громадянка Російської Федерації. Згідно з рішенням Ужгородською міськрайонного суду іноземку визнано винною у вчинені правопорушення, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України, культурну цінність конфісковано в дохід держави.

Скрипку, як встановила експертиза, виготовлену в Чехії невідомим майстром у 1920-их -1930-тих роках, виявлено 8 вересня 2017 року на ділянці «Виїзд» митного посту «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС. Вивозив старовинний музичний інструмент на автомобілі «Volkswagen Touareg» громадянин України, який прямував у приватних справах до Чеської Республіки. Згідно з рішенням Ужгородською міськрайонного суду громадянина України визнано винним у вчинені адміністративного правопорушення, накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу та конфісковано музичний інструмент.

