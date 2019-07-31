У п’ятницю на вул. Сахарова, 52 відбудеться виїзне засідання виконавчого комітету Суспільство | 30-07-2019, 18:34 0 114 У п’ятницю, 2 серпня, на вул. Сахарова, 52 відбудеться виїзне засідання виконавчого комітету. Під час засідання детально вивчать питання щодо будівництва офісного центру на місці вілли Терлецького. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.



«Зупинив рішення виконкому щодо будівництва офісного центру на місці вілли Терлецького на Сахарова, 52. В п"ятницю після обіду проведемо виїзне засідання виконкому там на місці з залученням додаткових експертів та всіх небайдужих», — повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.