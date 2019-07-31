Маркіян Мальський зустрівся із Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Нідерланди Суспільство | 30-07-2019, 18:37 0 114 Сьогодні, 30 липня, голова Львівської обласної державної адміністрації Маркіян Мальський зустрівся із Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Нідерланди Всеволодом Ченцовим.



Очільник області висловив подяку за можливість виступити співорганізаторами Днів України в Національному парку Королівства Нідерланди De Hoge Veluwe впродовж 31 серпня – 1 вересня.

“Дякуємо за підтримку України, дуже хороший захід відбуватиметься, ми хочемо якомога ширше представити економічний, туристичний та культурний потенціал регіону”, - зазначив Маркіян Мальський.

Зі свого боку, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Нідерланди зазначив, що Дні України передбачають промоцію Львівщини, зокрема, залучення бізнесу. Також Всеволод Ченцов висловив зацікавлення щодо напрацювання спільних проектів в аграрній сфері, секторі автомобілебудування, ІТ-сфері.

“Ми зацікавленні у спільному виробництві, тобто, щоб інвестори співпрацювали із діючим українським бізнесом. Загалом на Львівщині хороше інвестиційне середовище, у нас є достатньо багато іноземних підприємств, це пов’язано передусім із близькістю до кордонів, і цим теж потрібно користуватись, бо є великий потенціал”, - наголосив очільник області.

Окрім того, у межах зустрічі порушили питання щодо освітньої співпраці між НУ “Львівська політехніка” та Делфтським технічним університетом. Також розглянули напрацювання проекту щодо створення велодоріжки за маршрутом Трускавець-Східниця.

Зокрема, Маркіян Мальський запросив Надзвичайного і Повноважним Посла України в Королівстві Нідерланди та бізнес-представників взяти участь у XIX Міжнародному економічному форумі, який відбудеться впродовж 31 жовтня - 1 листопада.

