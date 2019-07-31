5 серпня - електронні земельні торги з продажу права оренди земельних ділянок с/г призначення Суспільство | 30-07-2019, 18:38 0 158 У понеділок, 5 серпня, відбудуться електронні торги з продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності (за межами населеного пункту).



Земельні аукціони будуть проводитись на електронному майданчику ДП «СЕТАМ» .

До продажу права оренди на електронних земельних торгах пропонують право оренди 4-ох земельних ділянок розташованих у Буському, Городоцькому та Жидачівському районах Львівської області, загальною площею 54,6 га:

1. Буський район, Гумниська сільська рада (https://land.setam.net.ua/auction/3404), площа земельної ділянки – 28,7 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 28374,1 грн.

2. Городоцький район, Градівська сільська рада (https://land.setam.net.ua/auction/3406), площа земельної ділянки – 11,0 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 31077,0 грн

3. Городоцький район, Градівська сільська рада (https://land.setam.net.ua/auction/3407), площа земельної ділянки – 9,0 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 17517,9 грн.

4. Жидачівський район, Монастирецька сільська рада (https://land.setam.net.ua/auction/3411), площа земельної ділянки – 5,8 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 1823,6 грн.

