На Львівщині триває робота щодо впорядкування вирубки лісів Суспільство | 30-07-2019, 18:39 0 118 За перше півріччя цього року лісівники Львівщини зафіксували 474 кубометрів незаконних рубок в лісах державних підприємств, що становить 0,1% від загального обсягу рубок.



Про це сьогодні, 30 липня, під час апаратної наради повідомив начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Дейнека.

Відтак, на тлі України, де зафіксовано більше 74 тисяч метрів кубічних незаконних рубок, Львівська область покриває 0,6%.

«Стверджувати, що на Львівщині є масові незаконні рубки, - некоректно. Мінімізувати рівень незаконних рубок вдалось, починаючи із 2016 року, завдяки співпраці зі всіма дотичними службами та завдяки впровадженню системних заходів», - зазначив Анатолій Дейнека.

За словами керівника лісомисливського управління, серед таких заходів: електронний обіг деревини, робота рейдових бригад та моніторинг діяльності пилорам.

