На Львівщині планують створити карту вирубки лісів Суспільство | 30-07-2019, 18:39 0 129 Голова Львівської облдержадміністрації Маркіян Мальський ініціював створення карти вирубки лісів Львівської області, аби мати розуміння, де потрібно проводити лісовідновлення та висадку.



Про це очільник області повідомив сьогодні, 30 липня, під час апаратної наради.

«У межах легальної заготівлі деревини, як виявилось, теж чимало проблем. Зокрема, із визначенням сорту, де можна стверджувати про низьку якість лісу. Також є проблема із визначенням висот дерев, коли на 20% можна змінювати показник, є інформація, що друкують фальшиві товаротранспортні накладні, які не потрапляють в електронну систему», - акцентував Маркіян Мальський.

На думку очільника області, потрібні конкретні дії у цьому напрямі, серед яких - ліцензування діяльності пилорам та перевірка кількості прямих угод, де двічі на аукціоні не відбувався конкурс.



