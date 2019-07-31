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"Invest In Lviv Region": 31 жовтня на Львівщині стартує XІX Міжнародний економічний форум
|Суспільство | 30-07-2019, 18:41
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|Щорічний XІX Міжнародний економічний форум "Invest In Lviv Region" відбуватиметься у місті Львові впродовж 31 жовтня - 1 листопада.
Міжнародний економічний форум - це потужна національна і міжнародна платформа, створена для компетентного обговорення важливих проблем, пов’язаних із конкурентоздатністю регіонів, їх стратегічним розвитком та економічним зростанням.
Головними завданнями цього заходу є: представлення України як безпечної території для ведення бізнесу, діалогу між владою і бізнесом, активізація транскордонної співпраці, залучення інвестицій, встановлення корисних бізнес-контактів між українськими та зарубіжними діловими колами.
Заплановано, що заходи першого дня Форуму включатимуть чотири блоки:
“Аутсорсинг бізнес-процесів як інструмент динамічного розвитку економіки Львівщини”,
“Впровадження нових технологій. Еволюція промислового виробництва”,
“Індустріальні парки як прогресивний інструмент залучення технологічних компаній”,
“Фінансові інструменти розвитку: світова практика та перспективи для України”.
Також інформуємо, що у другий день Форуму передбачено проведення тематичних заходів у сферах агропромислового розвитку, експорту, туризму, міжнародної технічної допомоги та енергозбереження.
За додатковою інформацією щодо участі в заході просимо звертатись до управління інвестиційної політики Львівської облдержадміністрації за телефоном: (032) 261-20-40 або на електронну адресу: invest.loda.forum@gmail.com.
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