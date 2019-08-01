Трамп про вибори в США: Моїм опонентом стане "сонний Джо" Суспільство | 31-07-2019, 07:09 0 113 Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає, що його суперником на виборах 2020 року стане кандидат від Демократичної партії Джо Байден.



Про це Трамп розповів журналістам, що відвідали Білий дім, передає Інтерфакс-Україна.



Напередодні дебатів учасників президентських перегонів від демократів, Трамп припустив, що його суперником на виборах 2020 роки від Демократичної партії стане колишній віце-президент Джо Байден.



"Зараз мені здається, що це буде "сонний Джо". Мені здається, він перевалиться через межу", - припустив Трамп.



"Але те, що я думаю, нічого особливого не означає. Я знаю інших (кандидатів), я знаю його ... Мені здається, це буде" сонний Джо ", - додав президент.



Нагадаємо:



Колишній віце-президент США Джо Байден, яки 25 квітня оголосив про участь у президентських виборах в 2020 році, випереджає чинного президента США Дональда Трампа на шість процентних пунктів.

Чинний глава Білого дому Дональд Трамп, 19 липня офіційно оголосив про початок передвиборчої кампанії на президентських перегонах 2020 року.

Джо Байден, який оголосив про свою участь у президентській гонці 2020 року, виступаючи перед донорами у Південній Кароліні, назвав чинного президента Дональда Трампа "клоуном".