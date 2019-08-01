Адвокат Сущенка припустив можливість обміну Суспільство | 31-07-2019, 07:10 0 125 Адвокат політв'язня Романа Сущенка Марк Фейгін вважає, що виникла можливість на обмін українського журналіста.



Про це заявляє захисник бранця, повідомляє Укрінформ.



Відвідавши Сущенка, адвокат Марк Фейгін, заявив, що напередодні парламентських виборів відбувалися події, які вселяють певний оптимізм.



"Як варіант передбачається передача Сущенка Україні для відбування покарання. І ймовірно - обмін. Однак треба, щоб українська сторона проявила активність у цьому питанні. Тож перспектива, нехай поки що доволі примарна, але є", - сказав Фейгін.



Він також повідомив, що його підзахисний перебуває сам у камері. При цьому планується, що адміністративна комісія продовжить його перебування в безпечному місці на три місяці.



Нагадаємо:



Власного кореспондента "Укрінформу" у Франції Романа Сущенказатримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. Росія звинуватила його у шпигунстві.

4 червня 2018 р. Московський міський суд визнав українського журналіста винним і призначив покарання у вигляді 12 років колонії суворого режиму. Сущенко провину не визнав.

Його захисник Марк Фейгін зазначав, що Сущенка у російській колонії утримують в інформаційній ізоляції.

Сам Сущенко нещодавно просив у листах розповідати йому новини з України.

