МЗС Росії прокоментувало арешт танкера Neyma Суспільство | 31-07-2019, 07:12 0 113 Заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив, що оскаржувати рішення української влади про арешт танкера Neyma має його власник.



Про це чиновник заявив в ефірі російського радіо "Комерсант FM", передає Укрінформ.



"Для нас найголовніше було звільнити людей. Наші громадяни, моряки вже давно вдома. Судно перебуває в приватному володінні, тому все має вирішити судова інстанція", - зазначив Карасін.



За його словами, російське МЗС стежитиме за ситуацією з танкером.



"Ми будемо уважно стежити, але це вже менш драматично. І я сподіваюся, що тут суд вирішить. Будемо за цим спостерігати. Треба з'ясувати, кому воно належить. І приватний власник має право в судовому порядку оскаржувати рішення української влади Тож це перейшло трохи в іншу сферу", - резюмував заступник міністра.